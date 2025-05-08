Шойгу обсудил с Хафтаром поддержку усилий по установлению стабильности в Ливии

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром в Москве. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

«В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в сфере безопасности в Ливии, а также в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе», — сказано в сообщении пресс-службы, его приводит ТАСС.

Шойгу уточнил, что была подчеркнута приверженность процессу политического урегулирования в Ливии, а также важность поддержки международных усилий по разрешению конфликтов на африканском континенте и борьбе с терроризмом.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая заявил на встрече с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, что укрепление связей с Африкой является одним из приоритетных направлений внешней политики России. По словам российского лидера, два государства солидарны в подходах к решению многих актуальных глобальных вопросов, а участие Республики Конго в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подтверждает дружественный характер двусторонних отношений.