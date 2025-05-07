Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики РФ

Укрепление связей с Африкой является одним из приоритетных направлений внешней политики России. Об этом 7 мая президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

По словам российского лидера, два государства солидарны в подходах к решению многих актуальных глобальных вопросов, а участие Республики Конго в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подтверждает дружественный характер двусторонних отношений.

«Ценим ту совместную работу, которую мы проводим в Организации Объединенных Наций. Хотел бы подчеркнуть, что один из системных приоритетов российской внешней политики — укрепление связей со странами Африки», — отметил Путин.

Ранее в этот день президент Республики Конго прибыл в Москву, чтобы посетить парад по случаю Дня Победы.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на переговорах с министром национальной обороны Республики Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо заявил, что военное и военно-техническое сотрудничество служит локомотивом для партнерства двух стран.