Президент Республики Конго Сассу-Нгессо прилетел в Москву

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву, чтобы посетить парад по случаю Дня Победы. Кадры его прилета 7 мая публикуют «Известия».

Ожидается, что президент РФ Владимир Путин встретится с Сассу-Нгессо для обсуждения выполнения соглашений, достигнутых в прошлом году. Кроме того, стороны планируют определить конкретные шаги для развития и углубления сотрудничества между двумя странами.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.