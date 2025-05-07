Белоусов назвал военно-технический диалог РФ с Конго локомотивом сотрудничества

Между Россией и Республикой Конго сформирована полноценная договорно-правовая база взаимодействия. Об этом 7 мая заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Мы ценим традиционно дружественный характер отношений между нашими странами», — сказал он на переговорах с министром национальной обороны Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо.

Белоусов подчеркнул, что военное и военно-техническое сотрудничество служит локомотивом для партнерства двух стран. Он также выразил благодарность своему коллеге за участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Монджо в свою очередь поблагодарил за возможность обсудить актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Конго.

В этот же день президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву, чтобы посетить парад по случаю Дня Победы. Ожидается, что российский лидер Владимир Путин встретится с коллегой для обсуждения выполнения соглашений, достигнутых в прошлом году.