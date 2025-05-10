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Путин назвал Зимбабве надежным партнером России в Африке

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Фото: photo.may9.ru/фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Зимбабве — надежный партнер России в Африке, у двух стран есть большие возможности для расширения взаимодействия. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 10 мая на встрече с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

«Зимбабве — наш надежный партнер на Африканском континенте», — отметил Путин.

Президент РФ отметил важность поддержки, которую Зимбабве оказывает российским инициативам на международных площадках, включая ООН. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами характеризуются тесным сотрудничеством, а по большинству международных вопросов Россия и Зимбабве придерживаются единой или очень близкой позиции.

Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров в Кремле он отметил, что это предоставляет хорошую возможность для более детального обсуждения путей укрепления отношений между странами.

«У нас хорошая возможность поподробнее рассмотреть практические шаги по развитию нашего двустороннего сотрудничества», — сказал российский лидер.

Уточняется, что президент Зимбабве назвал Великую Победу над фашизмом триумфом человеческого духа.

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Ранее, 7 мая, Путин на встрече с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отметил, что укрепление связей с Африкой является одним из приоритетных направлений внешней политики России. Кроме того, он заявил, что две страны солидарны в подходах к решению многих актуальных глобальных вопросов.

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