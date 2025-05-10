Путин назвал Зимбабве надежным партнером России в Африке
Зимбабве — надежный партнер России в Африке, у двух стран есть большие возможности для расширения взаимодействия. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 10 мая на встрече с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
«Зимбабве — наш надежный партнер на Африканском континенте», — отметил Путин.
Президент РФ отметил важность поддержки, которую Зимбабве оказывает российским инициативам на международных площадках, включая ООН. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами характеризуются тесным сотрудничеством, а по большинству международных вопросов Россия и Зимбабве придерживаются единой или очень близкой позиции.
Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров в Кремле он отметил, что это предоставляет хорошую возможность для более детального обсуждения путей укрепления отношений между странами.
«У нас хорошая возможность поподробнее рассмотреть практические шаги по развитию нашего двустороннего сотрудничества», — сказал российский лидер.
Уточняется, что президент Зимбабве назвал Великую Победу над фашизмом триумфом человеческого духа.
Ранее, 7 мая, Путин на встрече с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отметил, что укрепление связей с Африкой является одним из приоритетных направлений внешней политики России. Кроме того, он заявил, что две страны солидарны в подходах к решению многих актуальных глобальных вопросов.