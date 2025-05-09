Путин заявил о рекордном росте товарооборота РФ и Египта за прошлый год

Показатель товарооборота РФ и Египта за прошлый год вырос на треть — он достиг рекордных $9 млрд. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

«Египет — один из ключевых партнеров России в Африке. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30%, достиг рекордных $9 млрд. А за первые два месяца текущего года, еще вырос на 80% с лишним», — отметил Путин.

По его словам, на данный момент продолжает действовать российско-египетская межправительственная комиссия. Также две страны занимаются реализацией крупных совместных проектов. Путин считает, что отношения между Россией и Египтом успешно развиваются.

Как отметил Путин, Россия и Египет совместно координируют подходы по актуальным международным вопросам, среди которых также ситуации, происходящие на Ближнем Востоке. Он сообщил, что рад обсудить эти и многие другие актуальные проблемы, направления российско-египетского взаимодействия.

В свою очередь, президент Египта выразил признательность российскому коллеге за теплый прием и гостеприимство. Он также поздравил Путина и граждан РФ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, две страны укрепляют взаимодействия, проводят политические консультации. Глава Египта также выразил надежду на то, что заседание межправительственной комиссии между государствами пройдет с 12 по 14 мая успешно.

Гостями парада на Красной площади стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. По его окончании Путин на приеме поблагодарил зарубежные делегации за приезд в столицу РФ на торжественные мероприятия.