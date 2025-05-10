Путин встретился с президентом Узбекистана в Кремле

Президента РФ Владимир Путин провел встречу с лидером Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что беседа глав государств стала завершением программы двусторонних встреч между ними.

Путин 9 мая встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе встречи он подчекнул, что Россия сделает всё необходимое для восстановления отношений со Словакией. Президент РФ также поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на возникшие сложности.