Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд приговорил к пожизненному заключению стрелявшего в вузе Перми
Экономика
Путин открыл по видеосвязи завод «Титан-Полимер»
Мир
Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО с 1 января
Мир
Воздушная тревога снова объявлена в ряде областей Украины
Мир
В Турции сообщили о задержании пяти готовивших теракт человек
Общество
Вильфанд спрогнозировал морозы до 48 градусов в некоторых регионах РФ на Новый год
Общество
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину
Мир
Лавров заявил об объявлении Западом войны России после госпереворота на Украине
Общество
Две месячные нормы осадков выпали в Москве с начала декабря
Армия
ОАК поставила Минобороны партию истребителей Су-57
Мир
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Политика
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы
Сюжет:

МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД РФ объявил 28 декабря сотрудника посольства Литвы в Москве персоной нон грата.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о «культуре отмены» на Западе, иностранных соцсетях и переговорах РФ и Украины

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в среду был вызвана временная поверенная в делах Литвы в РФ Юргита Цибулскиене. Ей как представителю Литвы был заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой сотрудника посольства РФ в Вильнюсе.

«В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен персоной нон грата, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение пяти дней», — говорится в заявлении МИДа.

1 декабря сотрудник посольства РФ в Вильнюсе был объявлен персоной нон грата якобы «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Тогда в МИД РФ пообещали, что Москва ответит на высылку российского дипломата.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из государств Европы. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

Еще в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022