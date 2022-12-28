МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы

МИД РФ объявил 28 декабря сотрудника посольства Литвы в Москве персоной нон грата.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в среду был вызвана временная поверенная в делах Литвы в РФ Юргита Цибулскиене. Ей как представителю Литвы был заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой сотрудника посольства РФ в Вильнюсе.

«В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен персоной нон грата, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение пяти дней», — говорится в заявлении МИДа.

1 декабря сотрудник посольства РФ в Вильнюсе был объявлен персоной нон грата якобы «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Тогда в МИД РФ пообещали, что Москва ответит на высылку российского дипломата.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из государств Европы. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

Еще в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.