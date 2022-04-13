Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве. Об этом 13 апреля заявили в МИД РФ.

«Послу вручена нота министерства об объявлении в качестве ответной меры persona nоn grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля», — отметили в ведомстве.

Кроме того, Праге заявлен решительный протест в связи с объявлением персоной нон грата советника-посланника российского посольства.

МИД Чехии признал одного дипломата РФ персоной нон грата 29 марта. Сотрудник должен был покинуть Чехию в течение 72 часов. Причиной высылки назвалась якобы связь дипломата со спецслужбами. В Москве не раз указывали, что страны Запада регулярно используют подобный надуманный предлог для недружественных действий.

Накануне Россия выразила решительный протест в связи с решением властей Хорватии выслать 24 сотрудников российского посольства в Загребе. Ранее министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что страна намерена выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом.

7 апреля официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указывала, что страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы, выгодные Москве. Она отмечала, что западные государства не закроют посольства РФ на своих территориях, так как понимают, «что в таком случае увидят амбарный замок на своих посольствах в России».

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов из-за проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса. О высылке работников дипмиссий РФ с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его мнению, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.