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Россия выразила протест в связи с высылкой сотрудников посольства в Загребе

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Россия выражает решительный протест в связи с решением властей Хорватии выслать 24 сотрудников российского посольства в Загребе. Об этом 12 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Выражаем решительный протест по поводу этого подчеркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага, имеющего разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений. Ответственность за последствия данной антироссийской акции целиком и полностью лежит на хорватской стороне. Будут приняты ответные меры», — приводятся слова Захаровой на сайте ведомства.

6 апреля министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что страна намерена выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом.

11 апреля в посольстве России сообщили, что Хорватия потребовала сократить число сотрудников дипмиссии. Позднее стало известно о решении Загреба выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников российского посольства. Захарова тогда заявила, что Россия даст соответствующий ответ.

12 апреля посол России в Хорватии Андрей Нестеренко сказал, что такие действия являются серьезным ударом по отношениям двух государств.

В последние недели Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран из-за проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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