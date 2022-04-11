Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства России в Загребе

Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства РФ в Загребе. Об этом 11 апреля ТАСС сообщила российская дипмиссия.

«Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, получена соответствующая нота», — сказано в сообщении.

6 апреля министр иностранных и европейских дел страны Гордан Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом.

Ряд стран — членов НАТО и ЕС выслали часть российских дипломатов после сообщений о якобы обнаруженных массовых захоронениях мирных жителей в украинском городе Буча после вывода российских войск.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

За несколько месяцев страны выслали в общей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».