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Посол России отреагировал на высылку сотрудников посольства из Хорватии

Посол России в Хорватии Нестеренко назвал ударом по дипотношениям высылку сотрудников посольства из Загреба
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Посол России в Хорватии Андрей Нестеренко 12 апреля прокомментировал высылку 24 сотрудников российского посольства из Загреба.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

По его словам, такие действия являются серьезным ударом по отношениям двух государств.

«Дипломатам дали срок выезда до 25 апреля. Удар, конечно, нанесен серьезный по нашим двусторонним отношениям, потому что 24 сотрудника посольства — это цифра, как вы понимаете, очень солидная», — сказал Нестеренко в эфире телеканала «Россия 24».

11 апреля в посольстве России сообщили, что Хорватия потребовала сократить число сотрудников дипмиссии. Позднее стало известно о решении Загреба выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников российского посольства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ.

6 апреля министр иностранных и европейских дел страны Гордан Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом.

В последние недели Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран из-за проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

Как подчеркивала 6 апреля Захарова, западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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