В Казахстане отменили 29 авиарейсов на фоне массовых беспорядков

В Казахстане 9 января не состоятся 29 авиарейсов, при этом 38 будут осуществлены в штатном режиме, сообщили в воскресенье в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

По данным ведомства, 24 международных рейса планируется совершить между Нур-Султаном и Ташкентом, Минском, Дубаем, Новосибирском, Киевом, Стамбулом, Франкфуртом, Москвой, Шарджей, Пхукетом.

Не состоятся в этот день перелеты между казахстанской столицей и Москвой, Жуковским и Стамбулом.

Кроме того, в комитете гражданской авиации пояснили, что аэропорт Алма-Аты технически готов к открытию, однако в полном масштабе работа возобновится уже после стабилизации ситуации в городе.

В ведомстве также прокомментировали ситуацию с автомобильным движением в Казахстане. По данным министерства индустрии, 9 января все дороги республиканского значения страны открыты, движение автотранспорта обеспечено.

Ранее в воскресенье сообщалось, что аэропорт Алма-Аты не будет работать до 10 января. В данным момент вылететь и прибыть в страну можно только через аэропорт в Нур-Султане.

Вместе с этим российская авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов на рейсы из РФ в Казахстан в датой вылета до 20 января, а также билеты из Казахстана в Россию до 21 января.

О приостановлении работы аэропортов в городах Алма-Ата, Актау и Актобе, а также о том, что все ближайшие рейсы из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в Алма-Ату отменены, сообщалось 6 января. В тот же день телеканал «Хабар 24» сообщил, что аэропорт казахстанского Актобе возобновил работу в штатном режиме. Также сообщение в аэропорте Нур-Султана частично восстановилось. Так, 9 января из казахстанской столицы прибыли россияне и рассказали об остановке в регионах охваченной беспорядками страны.

7 января российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, который ранее разрушили участники беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Позже стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки.