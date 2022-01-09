Прямой эфир
Мир
МВД сообщило о стабилизации ситуации во всех регионах Казахстана
Мир
Глава фармрегулятора Бразилии призвал Болсонару извиниться
Мир
Минторг указал на бесперебойные поставки продуктов в Казахстане
Мир
В Нур-Султане вновь восстановили работу проводного интернета
Мир
США хотят наложить эмбарго на РФ по аналогии с Сирией и Ираном
Мир
Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане увеличилось до 5135
Наука
Антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки
Общество
В России с начала года произошло более двух тысяч ДТП
Общество
Россиянам напомнили о праве сохранить часть суммы с взыскания банков
Мир
Ущерб бизнесу в Казахстане от беспорядков превысил $212 млн
Сюжет:

В Казахстане отменили 29 авиарейсов на фоне массовых беспорядков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане 9 января не состоятся 29 авиарейсов, при этом 38 будут осуществлены в штатном режиме, сообщили в воскресенье в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

По данным ведомства, 24 международных рейса планируется совершить между Нур-Султаном и Ташкентом, Минском, Дубаем, Новосибирском, Киевом, Стамбулом, Франкфуртом, Москвой, Шарджей, Пхукетом.

Не состоятся в этот день перелеты между казахстанской столицей и Москвой, Жуковским и Стамбулом.

Кроме того, в комитете гражданской авиации пояснили, что аэропорт Алма-Аты технически готов к открытию, однако в полном масштабе работа возобновится уже после стабилизации ситуации в городе.

В ведомстве также прокомментировали ситуацию с автомобильным движением в Казахстане. По данным министерства индустрии, 9 января все дороги республиканского значения страны открыты, движение автотранспорта обеспечено.

Ранее в воскресенье сообщалось, что аэропорт Алма-Аты не будет работать до 10 января. В данным момент вылететь и прибыть в страну можно только через аэропорт в Нур-Султане.

Вместе с этим российская авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов на рейсы из РФ в Казахстан в датой вылета до 20 января, а также билеты из Казахстана в Россию до 21 января.

О приостановлении работы аэропортов в городах Алма-Ата, Актау и Актобе, а также о том, что все ближайшие рейсы из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в Алма-Ату отменены, сообщалось 6 января. В тот же день телеканал «Хабар 24» сообщил, что аэропорт казахстанского Актобе возобновил работу в штатном режиме. Также сообщение в аэропорте Нур-Султана частично восстановилось. Так, 9 января из казахстанской столицы прибыли россияне и рассказали об остановке в регионах охваченной беспорядками страны.

7 января российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, который ранее разрушили участники беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Позже стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021