Прибывшие из Нур-Султана пассажиры рассказали о ситуации в Казахстане

Две девушки, которые прилетели в Москву из казахстанского столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев», рассказали «Известиям»в субботу, 8 января, о массовых беспорядках в республике.

«В Нур-Султане спокойно, а вот в Алма-Ате ужас творится», — поделилась пассажирка Мария.

По ее словам, горожанам крупнейшего города республики рекомендовали не выходить из дома и запастись едой на три недели.

Собеседница также рассказала, что улететь из страны было сложно. Девушка благодаря родственникам смогла срочно купить последний билет на рейс из Нур-Султана. При этом рейс российской авиакомпании «Аэрофлот», которым изначально она должна была вылететь 7 января, отменили.

По словам другой пассажирки рейса Анастасии, которая летала в Алма-Ату в гости, на ее улицах она видела вооруженных людей, а также танки. Комендантский час введен там с 11:00, нельзя ездить по улицам или сидеть в кафе. При этом в Нур-Султане спокойно, добавила девушка.

Она также рассказала о переносе рейса из казахской столицы на сутки: пассажирам пришлось искать место для ночлега, так как все гостиницы вблизи аэропорта были заняты.

Кроме того, по ее словам, банковские карты в Казахстане не работали, а наличные можно было снять только по 10 тенге (1 тыс. рублей).

Ранее в субботу посольство РФ в Казахстане заявило, что военно-транспортная авиация Министерства обороны России доставит граждан страны из Алма-Аты на родину 9 января. Отмечалось, что сбор граждан в терминале аэропорта запланирован на 14:00. Также в посольстве указали, что добраться до воздушной гавани нужно будет самостоятельно.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщала о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки.