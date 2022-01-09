«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в Казахстан до 20 января

Российская авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов на рейсы из РФ в Казахстан до 20 января. При этом билеты из Казахстана в РФ не будут продаваться с датой вылета до 21 декабря. Об этом 6 января сообщает пресс-служба перевозчика.

«Временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы Аэрофлота в Казахстан и обратно, запланированные в расписании по 20 января 2022 года (вылеты из Российской Федерации), по 21 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан)», — сказано в заявлении.

Вместе с этим «Аэрофлот» продлил до 10 января ограничение на авиасообщение с республикой, введенное 5 января на фоне беспорядков в стране.

В компании отметили, что находятся в постоянном контакте с МИД РФ и Росавиаций по вопросу восстановления полетов в республику.

Ранее, 6 января, российские авиавласти потребовали у глав авиационных компаний каждый день предоставлять Росавиации доклад по запланированным или отмененным рейсам в Казахстан.

В документе должны быть дата, номер рейса, аэродром вылета и назначения, а также указание на то, планируется вылет или он отменен.

В то же время в Казахстане ситуация с рейсами разнится в разных частях республики. Так, аэропорт Актау запланировал возобновить полеты с 8 января. Воздушная гавань в столице, Нур-Султане уже начала работу в полном масштабе и уже отправляет туристов в Дубаи. Напротив, аэропорт Алма-Аты, как стало известно в субботу, не будет работать до 10 января.

6 января, телеканал «Хабар 24» сообщил, что аэропорт казахстанского Актобе возобновил работу в штатном режиме. О приостановлении работы аэропортов в городах Алма-Ата, Актау и Актобе сообщалось в тот же день.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января Токаев сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских и киргизских военных из состава миротворцев ОДКБ.