Российские авиавласти потребовали у глав авиакомпаний ежедневно докладывать о рейсах в Казахстан

Каждый день авиаперевозчикам необходимо к 21:00 мск предоставлять Росавиации доклад по каждому запланированному или отмененному рейсу в Казахстан. В документе должны быть дата, номер рейса, аэродром вылета и назначения, а также указание на то, планируется вылет, или он отменен. Это следует из телеграммы начальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Льва Косинова руководителям авиакомпаний. С документом ознакомились «Известия».

Авиасообщение между Россией и Казахстаном практически приостановилось. Российские авиакомпании отменяют все свои рейсы в республику на фоне беспорядков в стране. В Казахстане 6 января прекратили работу аэропорты сразу в трех городах — Алма-Ате, Актау и Актобе. С первыми двумя у России имелось прямое авиасообщение.

Аэропорт в столице республики Нур-Султане работает в штатном режиме. Но все российские рейсы, которые по расписанию должны были прилететь и вылететь из Нур-Султана 6 января, отменены, следует из «Яндекс.Расписания».

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Казахстан на 6 января: из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау. Рейсы авиакомпании из Казахстана в Москву также отменены: из Нур-Султана и Астаны в Москву на 6 и 7 января, из Актау в Москву 7 января. 5 января «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан с вылетом 5 января в 20:55 и 23:20 соответственно.

На 6 января авиакомпания Nordwind отменила два рейса: из Калининграда в Алма-Ату и обратный. Пассажирам автоматически будет предложен перелет альтернативными рейсами: из Калининграда в Нур-Султан 7 января и обратный 8 января, говорится в сообщении авиакомпании.

«Уральские авиалинии» в связи с чрезвычайной ситуацией в Казахстане отменили все рейсы в республику на 7 января. Под отмену попали рейсы из Москвы (Жуковского) в Нур-Султан и обратно, а также из Екатеринбурга в Алма-Ату и обратно, сказала «Известиям» представитель перевозчика. Следующие пассажирские рейсы в Казахстан у авиакомпании запланированы на 9 января: из Санкт-Петербурга в Алма-Ату и из Москвы (Жуковского) в Нур-Султан.

Ближайший рейс у S7 Airlines в Казахстан (в Усть-Каменогорск) по расписанию выполняется в ночь с 8 на 9 января, на текущий момент рейс не отменен.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, захватывают именно группы террористов. Он отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе.

Стало известно о погибших в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.