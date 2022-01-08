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Пассажирский самолет из Москвы прилетел в Нур-Султан

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Пассажирский самолет из Москвы совершил успешную посадку в столице Казахстана Нур-Султане.

Борт сел с задержкой в несколько часов из-за того, что этот же авиарейс задерживался при перелете в российскую столицу.

Пассажир рейса Нур-Султан — Москва рассказал «Известиям», как осуществляются вылеты из столицы Казахстана, и что в целом происходит в стране.

Так, по словам мужчины, ситуация с полетами уже нормализовалась: из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» самолеты летают не только в российскую столицу, но и в Дубай. В целом, отметил он, можно говорить о восстановлении международного авиасообщения в республике.

Кроме того, добавил мужчина, Алма-Ата сильно пострадала от действий террористов. На улицах периодически слышны звуки выстрелов и взрывов свето-шумовых гранат. Он отметил, что террористы рассредоточились мелкими группами по всему городу и по-прежнему оказывают сопротивление силовикам.

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Также он прокомментировал проблемы с подключением к интернету в республике. По его словам, по поручению главы государства интернет подается три часа в сутки, с 9:00 до полудня. При этом сотовая связь работает без перебоев.

7 января российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, который ранее разрушили протестующие. Отмечалось, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

Позже сообщалось, что аэропорт в казахстанском Актау возобновит полеты с 8 января.

О приостановлении работы аэропортов в городах Алма-Ата, Актау и Актобе, а так же о том, что все ближайшие рейсы из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в Алма-Ату отменены, сообщалось 6 января. В тот же день телеканал «Хабар 24» сообщил, что аэропорт казахстанского Актобе возобновил работу в штатном режиме.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Самолеты ВКС РФ доставили на аэродром Алма-Аты подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава сил ОДКБ. В этот же день белорусский контингент ОДКБ приступил к выполнению миротворческих задач в Казахстане. Конкретные задачи военных не указаны.

Тогда же стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ. Отмечалось, что из аэропорта Еревана вылетели уже три самолета.

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