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Коллега напавшего на Чибиса мужчины рассказала о нем

Коллега назвала напавшего на Чибиса мужчину доброжелательным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Коллега жителя города Апатиты Александра Быданова, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, назвала его доброжелательным. Она поделилась подробностями о мужчине.

Женщина рассказала, что Быданов работал бригадиром по содержанию и ремонту путей на железной дороге, имел 7-й разряд.

«То, что он совершил, очень удивило, была в шоке, если честно. Мы общались уже давно, года два назад, связь не поддерживали, но когда мы общались, человек был абсолютно нормальным, доброжелательным, общительным», — охарактеризовала она напавшего на губернатора в беседе с Lenta.Ru.

Женщина также сообщила, что у Быданова двое детей, но с супругой он не проживает.

«Он их любит, часто про них рассказывал. И мать у него есть, он часто к ней приезжал, навещал на тот момент, когда мы общались», — рассказала она.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Главное

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение, сообщает телеканал «360».

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина отметила, что прогнозы по его восстановлению пока делать рано, но глава региона настроен оптимистично и стремится вернуться к работе. По данным источника «Известий», Чибиса перевезут в Москву для продолжения лечения. Исполнение обязанностей губернатора временно возложено на его заместителя Надежду Аксёнову.

Напавшего 42-летнего жителя Апатитов задержали и допросили. Он объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично не знаком с чиновником, передает НСН. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования и поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин позвонит Чибису, который находится в больнице, как только представится возможность. Он отметил, что нападение на губернатора будет расследовано в кратчайшие сроки.

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