Бастрыкин поручил передать дело о покушении на Чибиса в центральный аппарат СК РФ

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в центральный аппарат ведомства. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По поручению главы ведомства в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России. В рамках расследования следователям предстоит тщательно изучить все обстоятельства совершенного преступления и дать объективную правовую оценку произошедшему», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что решение было принято по итогам оперативного совещания, на котором Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя следственного управления СК РФ по Мурманской области Андрея Ефремова о ходе расследования.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

В настоящее время нападавший задержан. В СК РФ сообщили, что 42-летний житель Апатитов объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично с Чибисом знаком не был. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Кроме того, корреспондент «Известий» Екатерина Моран сообщила, что в квартире подозреваемого в нападении на Чибиса, которая находится в Санкт-Петербурге, прошел обыск.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нападение на губернатора будет расследовано в кратчайшие сроки. Он также отметил, что президент России Владимир Путин позвонит Чибису, который находится в больнице, как только представится возможность. Отвечая на вопрос журналистов о возможном усилении безопасности чиновников на фоне случившегося, он указал на то, что подобные выводы должны делать соответствующие службы.