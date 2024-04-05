Уголовное дело возбуждено после нападения на губернатора Чибиса

После нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возбуждено уголовное дело. Об этом 5 апреля сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя города Апатиты уголовного дела о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности», — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что нападавший попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии.

Нападение на Чибиса было совершено вечером в четверг, 4 апреля. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали. По данным источника «Известий», предварительно, на Чибиса напал Александр Б. 1981 года рождения — уроженец города Апатиты. Мужчина не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как ударить ножом губернатора. Нападавшего на Чибиса задержали и допросили, он объяснил свой поступок личной неприязнью.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной горбольницы Юрий Ширяев сообщил, что губернатор прооперирован. В больницу, где находится глава региона, также направили бригаду специалистов, в составе которой глава Минздрава Мурманской области. Сам Чибис после операции записал видеообращение из больницы, поблагодарив врачей за свое спасение.

Следователи установили, что напавший ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Ему назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическую. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования случившегося.

Корреспондент «Известий» Екатерина Моран сообщила, что в квартире подозреваемого в нападении на Чибиса, которая находится в Санкт-Петербурге, прошел обыск.