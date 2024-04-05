Губернатор Чибис записал видеообращение после операции

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого 4 апреля было совершено нападение, пришел в себя после операции. Об этом 5 апреля он рассказал в видео, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Он поблагодарил врачей за спасение.

«Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо нашим врачам, которые спасли и сделали всё быстро, четко и правильно. И всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Дальше буду восстанавливаться и дальше в бой только вперед», — сказал он.

Вечером 4 апреля было совершено нападение на губернатора Чибиса. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями он был ранен в живот. Губернатора экстренно госпитализировали и прооперировали.

5 апреля министр здравоохранения по региону Дмитрий Панычев заявил о том, что Чибис находится в тяжелом состоянии. Отмечалось, что ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Также 5 апреля напавшего на губернатора задержали и допросили, ранее в тот же день в его квартире провели обыск. В СК РФ сообщили, что мужчина объяснил свой поступок личной неприязнью к Чибису, хотя лично знаком с ним не был. Следователи установили, что напавший ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Ему назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическую.