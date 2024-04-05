Напавший на губернатора Чибиса объяснил свой поступок неприязнью

Напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили, он объяснил свой поступок личной неприязнью. Об этом 5 апреля сообщили в СК России.

«В рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указано, на допросе мужчина признался, что имеет личную неприязнь к Чибису, хотя лично не знаком с чиновником.

Следователи установили, что напавший ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Ему назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическую.

Нападение на Чибиса было совершено вечером в четверг, 4 апреля. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали. По данным источника «Известий», предварительно, на Чибиса напал Александр Б. 1981 года рождения — уроженец города Апатиты. Мужчина не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как ударить ножом губернатора.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования случившегося.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной горбольницы Юрий Ширяев сообщил, что губернатор прооперирован. В больницу, где находится глава региона, направили бригаду специалистов, в составе которой глава минздрава Мурманской области.

Корреспондент «Известий» Екатерина Моран сообщила, что в квартире подозреваемого в нападении на Чибиса, которая находится в Санкт-Петербурге, прошел обыск.