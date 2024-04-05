Песков заявил о необходимости расследовать нападение на Чибиса в кратчайшие сроки

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса будет расследовано в кратчайшие сроки. Об этом 5 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки», — сказал он.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин позвонит Чибису, который находится в больнице, как только представится возможность.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном усилении безопасности чиновников на фоне случившегося, он указал на то, что подобные выводы должны делать соответствующие службы.

«Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или отдельно взятым случаем с теми или иными причинами, которые, опять же, предстоит выявить следствию», — добавил Песков.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина отметила, что прогнозы по его восстановлению пока делать рано, но он настроен оптимистично и стремится вернуться к работе. По данным источника «Известий», Чибиса перевезут в Москву для продолжения лечения.

Напавшего на главу региона 42-летнего жителя Апатитов задержали и допросили. Он объяснил свой поступок личной неприязнью. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования случившегося.