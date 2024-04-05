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Пресс-секретарь Чибиса указал на его оптимистичный настрой после нападения

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Прогнозы о восстановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса делать рано, но он настроен оптимистично. Об этом 5 апреля в эфире канала «Россия-24» заявила его пресс-секретарь Лилия Сечкина.

«Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению», — заявила она.

По ее словам, делать прогнозы по восстановлению Чибиса сейчас рано, но губернатор настроен оптимистично и рвется вернуться к работе.

Отвечая на вопрос о том, кто будет исполнять обязанности главы региона, Сечкина отметила, что решение будет принято в самое ближайшее время.

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Нападение на Чибиса было совершено вечером в четверг, 4 апреля. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали. После прооперировали, а сам губернатор записал видеообращение. Нападавшего задержали и допросили, он объяснил свой поступок личной неприязнью. Было возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что напавший ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Ему назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическую. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования случившегося.

Корреспондент «Известий» Екатерина Моран сообщила, что в квартире подозреваемого в нападении на Чибиса, которая находится в Санкт-Петербурге, прошел обыск.

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