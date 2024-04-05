Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Главное

В четверг, 4 апреля, житель Апатитов ударил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ножом в живот. Глава региона был экстренно госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии. «Известия» рассказывают, что известно к этому часу.

Нападение на губернатора Андрея Чибиса — что произошло

Покушении произошло на выходе из здания ДК «Строитель» в Апатитах, где состоялась встреча губернатора с жителями города. Нападавший ударил Чибиса ножом в живот. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе региона, злоумышленник был задержан, а губернатора экстренно госпитализировали. На момент госпитализации пострадавший оставался в сознании и самостоятельно дошел до машины.

На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета (СК) России. Был проведен опрос очевидцев и свидетелей. В ведомстве уточнили, что Чибис получил удар в живот, а нападавший был ранен при задержании сотрудниками Росгвардии.

По данным Telegram-канала «112», покушение совершил уроженец Апатитов. Также стало известно, что, перед тем как нанести удар, преступник не выкрикивал лозунгов и не предъявлял требований.

Как позже сообщили в пресс-службе СК РФ, на допросе задержанный рассказал, что совершил преступление из-за личной неприязни, хотя ранее мужчина с губернатором не встречался. В ведомстве добавили, что нападавшему была оказана медицинская помощь.

Кроме того, по данным следствия, ранее нападавшего уже привлекали к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Они изучают содержимое телефона преступника, а также круг его общения. Были назначены необходимые судебные экспертизы.

Губернатор Андрей Чибис — состояние здоровья

После госпитализации к Чибису была направлена бригада медиков во главе с министром здравоохранения Мурманской области. Губернатор перенес операцию, которая длилась больше часа.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной горбольницы Юрий Ширяев рассказал «Известиям», что Чибис находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. По словам специалиста, губернатору повезло, что при нападении не была задета аорта.

В свою очередь, глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев заявил, что все необходимые медицинские процедуры для спасения губернатора выполнены, ближайший послеоперационный период он проведет в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением врачей.

Утром 5 апреля Чибис, придя в сознание после операции, опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором поблагодарил врачей и граждан за оказанную помощь и поддержку. Губернатор заявил, что будет восстанавливаться, и «дальше в бой, только вперед».

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина отметила, что прогнозы по восстановлению Чибиса пока делать рано, но он настроен оптимистично и стремится вернуться к работе. По ее словам, исполняющий обязанности главы региона будет назначен в ближайшее время.

Кроме того, по данным источника «Известий», Чибиса перевезут в Москву для продолжения лечения.

Нападение на губернатора Андрея Чибиса — расследование

В пресс-службе прокуратуры Мурманской области сообщили, что после нападения на Чибиса в отношении 42-летнего жителя Апатитов возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В ведомстве добавили, что за совершение такого преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Ход расследования взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Кроме того, в санкт-петербургской квартире, принадлежащей нападавшему, прошел обыск. На месте событий побывала корреспондент «Известий» Екатерина Моран. Она показала сотрудников СК России, собравшихся на лестничной клетке, и сотрудников МЧС, которые прибыли, чтобы вскрыть дверь в квартиру.