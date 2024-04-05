Чибиса перевезут в Москву на лечение после нападения
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пострадавшего при нападении 4 апреля, перевезут в Москву, где он продолжит лечение. Об этом 5 апреля сообщил источник «Известий».
Пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина уточнила, что прогнозы о восстановлении губернатора делать рано, но он настроен оптимистично. Отвечая на вопрос о том, кто будет исполнять обязанности главы региона, Сечкина отметила, что решение будет принято в самое ближайшее время.
Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля на выходе из здания ДК «Строитель» после его встречи в Апатитах с местными жителями. Губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали. После прооперировали, а сам губернатор записал видеообращение. Нападавшего задержали и допросили, он объяснил свой поступок личной неприязнью. Было возбуждено уголовное дело.
Следователи установили, что напавший ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Ему назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическую. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования случившегося.
Корреспондент «Известий» Екатерина Моран сообщила, что в квартире подозреваемого в нападении на Чибиса, которая находится в Санкт-Петербурге, прошел обыск.