Временно исполнять обязанности губернатора Чибиса будет его заместитель Аксенова

В связи с нетрудоспособностью главы Мурманской области Андрея Чибиса, исполнение обязанностей губернатора Мурманской области временно возложено на его заместителя — Надежду Аксенову. Об этом правительство Мурманской области написало 5 апреля в Telegram-канале.

«В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксенову, заместителя губернатора Мурманской области — руководителя аппарата правительства Мурманской области», — говорится в сообщении.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина отметила, что прогнозы по его восстановлению пока делать рано, но он настроен оптимистично и стремится вернуться к работе. По данным источника «Известий», Чибиса перевезут в Москву для продолжения лечения.

Напавшего на главу региона 42-летнего жителя Апатитов задержали и допросили. Он объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично не знаком с чиновником. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования случившегося.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что нападение на губернатора Мурманской области будет расследовано в кратчайшие сроки. Песков также отметил, что президент России Владимир Путин позвонит Чибису, который находится в больнице, как только представится возможность. Отвечая на вопрос журналистов о возможном усилении безопасности чиновников на фоне случившегося, он указал на то, что подобные выводе должны делать соответствующие службы.