Посол РФ в Израиле рассказал о предыдущем ударе по больнице в секторе Газа

Больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа уже подвергалась ракетным атакам несколько дней назад, заявил 18 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Я бы хотел отметить <...>, что, по нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь. Несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

При этом, по его словам, в результате прошлого удара по медицинскому учреждению не было таких чудовищных разрушений, как в этот раз.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицирует удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли и были ранены несколько сотен человек, как преступление и акт расчеловечивания. По ее мнению, Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки для доказательства непричастности к удару.

Удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен накануне, 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада» (запрещенная в РФ террористическая организация). Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки. Сам «Исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

В тот же день РФ и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.