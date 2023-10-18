«Исламский джихад» опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе

Палестинская организация «Исламский джихад» (запрещена в РФ — Ред.) опровергла обвинения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответственности за гибель людей в госпитале на территории сектора Газа. Об этом представители организации сказали в своем заявлении.

«Мы подтверждаем, что обвинения, выдвигаемые противником, являются ложными и необоснованными», — цитирует их слова «РИА Новости».

Также «Исламский джихад» заявил, что в Иерусалиме не могут сойтись во мнении относительно того, какую именно ложь лучше предоставить в качестве объяснения. В сообщении организации сказано, что изначально пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор утверждал, что взрыв в госпитале случился из-за того, что внутри помещения хранились опасные взрывчатые вещества и оружие, которые сдетонировали в момент запуска ракет с территории больницы.

«Это подтверждает, что лжецы не сходятся во мнении с какой-либо одной версией: был ли запуск ракеты внутри больницы или по ней был нанесен удар ракетой, выпущенной извне», — резюмировали в «Исламском джихаде».

Ранее, 17 октября, по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада». Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки.

В этот же день Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.