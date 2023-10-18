Число погибших и раненых в результате удара по больнице в Газе превысило 800 человек

В результате ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, согласно обновленным данным, погибли и пострадали более 800 человек. Об этом 17 октября сообщает агентство Al Arabiya со ссылкой на местный минздрав.

«Представитель министерства здравоохранения Газы объявил во вторник, 25 Мехра (17 октября по Солнечной хиджре, иранскому календарю. ― Ред.), что авиаудар по частной больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа оставил не менее 800 [человек] убитыми и ранеными», ― сказано в сообщении агентства.

Также в заявлении представители Минздрава сектора Газа отмечают, что число погибших постоянно растет.

Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесен ракетный удар. Тогда сообщалось о не менее 500 погибших. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части погибли женщины и дети. В Палестине объявлен трехдневный траур.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ — Ред.).

Тем временем Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Ранее, 15 октября, советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт будет длиться «до обретения палестинцами независимого государства со столицей в Иерусалиме». Политик отметил, что палестинское руководство в приоритете занято прекращением агрессии в отношении жителей сектора Газа. Кровопролитие в анклаве должно быть остановлено, вместо него должны быть организованы политические переговоры, считает Махмуд аль-Хаббаш.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.