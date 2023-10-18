Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе
Мир
Палестинские силы безопасности разогнали демонстрацию в Рамалле
Мир
В ЕС заявили о желании стать посредником в освобождении захваченных ХАМАС заложников
Мир
Армия Израиля обвинила во взрыве госпиталя в секторе Газа «Исламский джихад»
Мир
Страны Персидского залива выделят $100 млн на помощь жителям сектора Газа
Происшествия
В Минобороны заявили о сбитом над Белгородской областью украинском БПЛА
Мир
В Пентагоне подтвердили подготовку 2 тыс. военных к переброске на Ближний Восток
Происшествия
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в небе над Белгородской областью
Мир
Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS
Мир
WP сообщила об отправке 4 тыс. моряков и морпехов США к Израилю
Армия
Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ
Мир
Нетаньяху назвал атаку ХАМАС превзошедшей масштаб терактов 11 сентября
Мир
ООН выступила против применения кассетных боеприпасов в любом конфликте
Мир
Воздушную тревогу объявили на севере Израиля
Сюжет:

Число погибших и раненых в результате удара по больнице в Газе превысило 800 человек

0
Фото: REUTERS/Ali Jadallah
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, согласно обновленным данным, погибли и пострадали более 800 человек. Об этом 17 октября сообщает агентство Al Arabiya со ссылкой на местный минздрав.

«Представитель министерства здравоохранения Газы объявил во вторник, 25 Мехра (17 октября по Солнечной хиджре, иранскому календарю. ― Ред.), что авиаудар по частной больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа оставил не менее 800 [человек] убитыми и ранеными», ― сказано в сообщении агентства.

Также в заявлении представители Минздрава сектора Газа отмечают, что число погибших постоянно растет.

О промедлении — подробно: почему Израиль тянет с наземной операцией против ХАМАС
И по какой причине эвакуация на юг анклава не решит проблему с гражданским населением

Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесен ракетный удар. Тогда сообщалось о не менее 500 погибших. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части погибли женщины и дети. В Палестине объявлен трехдневный траур.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ — Ред.).

Тем временем Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Ранее, 15 октября, советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт будет длиться «до обретения палестинцами независимого государства со столицей в Иерусалиме». Политик отметил, что палестинское руководство в приоритете занято прекращением агрессии в отношении жителей сектора Газа. Кровопролитие в анклаве должно быть остановлено, вместо него должны быть организованы политические переговоры, считает Махмуд аль-Хаббаш.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023