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РФ и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе

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Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib
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Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день стало известно, что произошел воздушный удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав сообщил, что в результате атаки погибли не менее 500 мирных жителей, по большей части женщины и дети. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позже сообщила, что причиной взрыва мог быть неудачный запуск ракеты террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ — Ред.).

В результате обстрела больницы мировые лидеры осудили произошедшее. Так, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее беспрецедентным злодеянием, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо указал на совершенную неприемлемость удара по госпиталю в секторе Газа.

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Ранее, 16 октября, СБ ООН не принял проект резолюции РФ по немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. В проекте Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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