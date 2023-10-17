Армия Израиля обвинила во взрыве госпиталя в секторе Газа «Исламский джихад»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ — Ред.), о чем стало известно во вторник, 17 октября.

«Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что «Исламский джихад» несет ответственность за неудавшийся запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа», — сказано в сообщении Telegram-канала израильской армии.

Там уточняется, что анализ оперативных систем ЦАХАЛ показал, как террористы выпустили ракеты в секторе Газа в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара.

Атака на больницу Аль-Ахли произошла ранее в этот день. По данным минздрава сектора Газа, погибли по меньшей мере 500 человек.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле против атаки на больницу в Газе. Правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В этот же день глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ответственность за преступления, совершенные Израилем в секторе Газа, несут США. По его словам, Вашингтон позволяет им совершаться под его прикрытием.

В ряде городов прошли протесты после гибели мирных жителей в атакованной больнице. Палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле против атаки на госпиталь в Газе. Правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.