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Лидер ХАМАС обвинил США в совершенных Израилем в секторе Газа преступлениях

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Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri
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Ответственность за преступления, совершенные Израилем в секторе Газа, несут США, заявил 17 октября глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

Соединенные Штаты несут ответственность за смертоносное нападение Израиля на больницу Аль-Ахли в секторе Газа, сказал Хания.

«США несут ответственность за нападение на больницу, поскольку они прикрывают израильскую агрессию», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Хания добавил, что нападение подтвердило «жестокость» Израиля и степень его «поражения» после атаки ХАМАС 7 октября. Он назвал военными преступлениями и геноцидом происходящее в секторе Газа.

Он также призвал палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан восстать против израильской оккупации и заявил, что тысячи людей вышли на улицы в Рамалле.

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17 октября палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле против атаки на больницу в Газе. Правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Атака на больницу Аль-Ахли произошла ранее в этот день. По данным минздрава сектора Газа, погибли по меньшей мере 500 человек.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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