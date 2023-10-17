СБ ООН не принял проект резолюции РФ по прекращению огня в Газе и Израиле

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции РФ по немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает «РИА Новости».

По информации агентства, резолюция не набрала необходимых девяти голосов за. Помимо России ее поддержали четыре страны: Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

Против проекта выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Еще шесть государств — Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор — воздержались.

В проекте резолюции Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий.

Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников. В СБ ООН проект гуманитарной резолюции был направлен 16 октября.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.