Число жертв среди палестинцев в результате конфликта с Израилем достигло 2,8 тыс.

Общее количество жертв среди палестинцев с начала нового витка палестино-израильского кризиса достигло 2808, еще 10 950 человек пострадали. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает минздрав анклава в своем Telegram-канале.

Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Кроме того, сообщалось о 155 заложниках.

Ранее в этот день стало известно, что на юге сектора Газа был введен пятичасовой режим прекращения огня с целью доставить необходимые припасы населению, находящемуся на грани катастрофы.

Накануне отмечалось, что спасателям в Газе не хватает оборудования для извлечения тел. К тому же в палестинском минздраве указали на снижение возможностей местной системы здравоохранения, которая из-за увеличивающейся нагрузки не может охватить все районы.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.