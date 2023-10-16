Пятичасовой режим прекращения огня введен на юге Газы

На юге сектора Газа введен пятичасовой режим прекращения огня, сообщает в понедельник, 16 октября, портал BNN Breaking.

В материале отмечается, что режим тишины поможет иностранным гражданам попытаться покинуть регион, для сотрудников гуманитарных организаций — возможность доставить необходимые припасы населению, находящемуся на грани катастрофы.

«Пятичасовое прекращение огня в секторе Газа позволит иностранным гражданам покинуть территорию и оказать помощь въезду гуманитарных грузов», — передает портал, отмечая, что с необходимостью его введения согласились стороны палестино-израильского конфликта.

Режим прекращения огня вступит в силу в 9:00.

Подполковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи в своем Telegram-канале написал, что жителей города Газа и северной части сектора Газа в течение последних нескольких дней израильские власти призывали покинуть свои дома и направиться в район, расположенный к югу от долины Газа, для их же безопасности.

«Я сообщаю <...>, что Армия обороны Израиля воздержится от нанесения ударов по обозначенной оси в период с 08:00 утра до 12:00», — написал он.

Днем ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что больницы в секторе Газа, оставшиеся без электричества вследствие блокады со стороны Израиля, смогут поддерживать свою деятельность лишь на протяжении двух суток.

В тот же день папа римский Франциск призвал создать гуманитарные коридоры в Газе. 14 октября управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) опубликовало отчет, в котором сообщило, что жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита ресурса, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду».

Утром 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.