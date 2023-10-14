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В ООН сообщили о дефиците питьевой воды в секторе Газа

ООН: из-за дефицита воды люди в секторе Газа пьют воду из хозяйственных колодцев
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Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene
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Жители сектора Газа испытывают нехватку питьевой воды, поэтому они вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев. Об этом говорится в пресс-релизе управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), опубликованном 14 октября.

«В качестве последней возможности люди употребляют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду», — сообщили эксперты.

Ранее в этот день посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в сектор Газа. Он добавил, что палестинское население не намерено покидать территорию анклава.

До этого, 13 октября, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что в секторе Газа сложилась настоящая гуманитарная катастрофа из-за приостановки работы социальных служб. Аббас призвал немедленно открыть гуманитарные коридоры в прибрежный анклав.

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Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана, с которой также были зафиксированы атаки. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

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