Посол Палестины в РФ сообщил об отсутствии намерений у палестинцев покидать Газу

Население сектора Газа не собирается покидать территорию анклава. Об этом 14 октября сообщил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Это наша земля, наша родина, наши дома. Почему мы должны пойти на Синайский полуостров?» — сказал он.

Он также уточнил, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в сектор Газа.

«Помощь, которую предоставили Иордания, Египет, ОАЭ, Турция, Катар, остановилась в городе Эль-Ариш на Синайском полуострове, до сих пор ее Израиль не пропустил в сектор Газа», — сообщил Нофаль.

Он подчеркнул, что люди в секторе Газа сейчас находятся без электричества и воды.

13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана, с которой также были зафиксированы атаки. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 2,2 тыс человек, 8,7 тыс. человек получили ранения.