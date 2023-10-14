Армия Израиля продлила срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов

У жителей сектора Газа есть еще шесть часов, чтобы эвакуироваться на юг палестинского анклава, сообщил в субботу, 14 октября, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по связям с арабскими СМИ Авихай Адраи в соцсети X (бывш. Twitter).

Он также приложил изображение с картой сектора Газа, на которой выделены две параллельные побережью улицы, по которым население сможет эвакуироваться на юг анклава.

«Хочу сообщить вам, что ЦАХАЛ разрешит передвижение по указанным улицам без какого-либо ущерба в период с 10:00 до 16:00 (совпадает с московским. — Ред.)», — написал Адраи.

13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в тот же день заявил, что призыв Израиля о выселении 1,1 млн жителей из сектора Газа является нарушением прав человека. Дипломат подчеркнул, что насилие и бомбардировки между Израилем и Палестиной должны быть прекращены.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана, с которой также были зафиксированы атаки. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадали более 7,6 тыс. человек.