Москва назвала призыв Израиля выехать из сектора Газа нарушением прав человека

Призыв Израиля о выселении 1 млн жителей из сектора Газа является нарушением прав человека. Об этом 13 октября заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Это не эвакуация, это выселение из своих домов, из мест, где они жили всю жизнь, поэтому я думаю, что это мало кому понравится. Конечно [это противоречит правам человека]», — ответил Богданов на соответствующий вопрос в разговоре с журналистами.

Дипломат подчеркнул, что насилие и бомбардировки между Израилем и Палестиной должны быть прекращены. Кроме того, должны быть организованы гуманитарные коридоры для доставки воды и электричества.

«Потому что лишили 2 млн человек самых элементарных источников жизни: воды, медикаментов, продуктов питания, электроэнергии. Это же ни в какие ворота не лезет. Это коллективное наказание 2,5 млн человек ни в чем не виновных», — указал он.

Богданов также добавил, что у России нет данных о гибели россиян среди заложников в секторе Газа. Однако Москва продолжит свое сотрудничество с палестинским движением ХАМАС прежде всего для того, чтобы освободить заложников.

О том, что требования армии Израиля об эвакуации населения из северных регионов палестинского сектора Газа нарушает нормы международного права и подвергает опасности жизни более миллиона палестинских граждан, одновременно заявил и МИД Египта.

Ранее в этот день Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны произвести эвакуацию на юг сектора Газа в течение суток. Тогда же глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал призыв Израиля эвакуировать жителей сектора Газа на юг анклава за 24 часа нереалистичным.

Президент Палестины Махмуд Аббасс отметил, что в секторе Газа сложилась настоящая гуманитарная катастрофа из-за приостановки работы социальных служб. Он также призвал немедленно открыть гуманитарные коридоры в прибрежный анклав.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать вывоз своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта, как только появится возможность. Он отметил, что россияне, желающие срочно покинуть Израиль, должны обратиться в российское посольство.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент точной информации о погибших и пострадавших в Израиле и Палестине россиянах нет. Однако МИД РФ работает над получением этих сведений, а российские дипломаты находятся на месте событий, подчеркнул Песков.

При этом, по информации посольства РФ в Тель-Авиве, по состоянию на 14:00 13 октября в представленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан, а за день до этого, 12 октября, МИД России официально подтвердил гибель четырех граждан РФ.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Израильская сторона в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа, а позднее объявила о старте операции «Железные мечи».