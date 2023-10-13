Песков заявил об отсутствии точной информации о погибших в Израиле россиянах

Точной информации о погибших и пострадавших в Израиле и Палестине россиянах нет. Об этом 13 октября заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет точной информации, сейчас ни израильтяне, ни палестинцы не понимают точные данные. Никто не знает, где они (россияне. — Ред.) находятся. Конечно, во время активных боевых действий какой-то систематизированной информации вряд ли приходится ожидать», — отметил Песков.

По его словам, российский МИД работает над получением этих сведений. Российские дипломаты находятся на месте событий.

Ранее в этот день посольство России в Тель-Авиве сообщило «Известиям» о том, что в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль пропали без вести 12 российских граждан. В посольстве заявили, что число погибших граждан России продолжает расти.

За день до этого, 12 октября, в МИД России официально подтвердил гибель четырех граждан РФ, еще шестеро считаются без вести пропавшими. Российское посольство в Израиле и представительство при Палестинской национальной автономии принимают меры, чтобы выяснить судьбы пропавших россиян.

13 октября представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило, что прорабатываются даты и маршруты эвакуации россиян и граждан Содружества Независимых Государств (СНГ) из сектора Газа. Число заявок в списках на эвакуацию превысило 550, из них около 400 — граждане России.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

Затем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. 12 октября войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. За день до этого израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.