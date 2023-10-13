Россия прорабатывает маршруты эвакуации россиян из сектора Газа

Даты и маршруты эвакуации россиян и граждан Содружества Независимых Государств (СНГ) из сектора Газа прорабатываются. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

«Даты и маршруты в проработке. Не могу вам назвать ни конкретные даты, ни конкретные маршруты», — сообщила она ТАСС.

Зарипова подчеркнула, что в списках на эвакуацию по состоянию на 12 октября по-прежнему число заявок превышает 550, из них около 400 подали граждане России.

Ранее, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Египет прорабатывают вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. До этого, 10 октября, Захарова также заявила, что эвакуация россиян, которые проживают в Палестине, находится на стадии проработки. До этого, 11 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии точных данных о количестве погибших с начала обострения палестино-израильского конфликта россиян. Он отметил, что данные часто обновляются.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа. По последним данным, число погибших палестинцев достигло 1,1 тыс. человек, пострадало более 5 тыс. В Израиле погибло 1,3 тыс. человек, еще 3,7 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.