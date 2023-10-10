Захарова заявила о проработке эвакуации для проживающих в Палестине россиян

Эвакуация для россиян, которые проживают в Палестине, находится на стадии проработки, о чем во вторник, 10 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Особое внимание уделяем вопросам обеспечения безопасности россиян, которые находятся в Палестине и Израиле», — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, Москва ориентирует дипломатов и загранучреждения на поддержание с россиянами плотных контактов.

«В координации с нашими партнерами в регионе прилагаем активные усилия для минимизации угрозы жизни и здоровью наших соотечественников», — подчеркнула она.

Дипломат напомнила, что из Израиля можно вылететь регулярными авиарейсами.

Ранее во вторник замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский заявил о готовности оказать помощь студентам, оказавшимся в зоне вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. По его словам, ведомство находится на постоянной связи с МИД России. Также в составе посольства РФ в Тель-Авиве работает его представитель.

Днем ранее МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий Граждан России, уже находящихся на данных территориях, ведомство призвало проявлять максимальную осторожность.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.