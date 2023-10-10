Минобрнауки РФ поможет студентам в зоне палестино-израильского конфликта

Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский 10 октября заявил о готовности оказать помощь студентам, оказавшимся в зоне вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной.

«В случае необходимости окажем помощь израильским, палестинским и иным студентам, оказавшимся в зоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Горячая линия Минобрнауки России заработает уже в самое ближайшее время», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Могилевский, Минобрнауки находится на постоянной связи с МИД России. Также в составе посольства РФ в Тель-Авиве работает представитель ведомства.

Накануне МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, подобное предостережение вызвано обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Граждан России, уже находящихся на данных территория, ведомство призвало проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений России.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.