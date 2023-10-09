МИД РФ призвал граждан воздержаться от посещения Израиля

МИД РФ 9 октября порекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий.

Подобное предостережение вызвано обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

«А тем, кто уже там находится, — проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в число жертв с обеих сторон уже превысило 1,4 тыс. человек, в том числе среди гражданского населения. Ранены тысячи израильтян и палестинцев. В связи с этим внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования родным и близким всех погибших и пожелало скорейшего восстановления пострадавшим.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность взяло на себя палестинское исламистское движение ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. За ночь на 9 октября ЦАХАЛ подавила более 500 военных целей движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

9 октября посольство России в Израиле сообщило, что в результате атаки ХАМАС погиб один россиянин. Еще четверо граждан РФ числятся пропавшими без вести.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.