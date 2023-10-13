Посольство РФ в Израиле заявило о 12 пропавших без вести россиянах

В результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль пропали без вести 12 российских граждан. Об этом 13 октября сообщило «Известиям» посольство РФ в Тель-Авиве.

«По состоянию на 14:00 13 октября в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан. Посольство России в Израиле в оперативном режиме получает актуальные сведения, связанные с проверкой заявлений в отношении граждан России, с которыми потеряна связь на территории Израиля», — говорится в сообщении.

Также в посольстве заявили, что число погибших граждан России продолжает расти, консульский отдел представительства продолжает вести проверку.

В дипмиссии напомнили, что покинуть Израиль можно регулярными авиарейсами российских и иностранных авиакомпаний, и настоятельно рекомендовали воспользоваться этой возможностью.

«Продолжаем следить за ситуацией с вылетами из тель-авивского международного аэропорта. Вся актуальная информация по этому вопросу, включая открытые горячие линии авиаперевозчиков, размещена на онлайн-ресурсах МИД России и посольства России в Израиле», — добавили в посольстве.

Ранее МИД России сообщал, что официально подтверждена гибель четырех граждан РФ, еще шестеро считаются без вести пропавшими. Российское посольство в Израиле и представительство при Палестинской национальной автономии принимают меры, чтобы выяснить судьбы пропавших россиян.

13 октября представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило, что прорабатываются даты и маршруты эвакуации россиян и граждан Содружества Независимых Государств (СНГ) из сектора Газа. В списках на эвакуацию число заявок превышает 550, из них около 400 подали граждане России.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.