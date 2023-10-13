Боррель назвал нереалистичным призыв Израиля эвакуировать жителей Газы за 24 часа

Призыв Израиля эвакуировать жителей сектора Газа на юг анклава за 24 часа является нереалистичным. Об этом 13 октября заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Конечно, гражданское население должно быть предупреждено о предстоящих военных операциях, но совершенно нереально, чтобы 1 млн человек мог переехать за 24 часа», — цитирует France24 его заявление на пресс-конференции в Пекине.

Ранее в этот день стало известно, что Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны произвести эвакуацию на юг сектора Газа в течение суток.

В свою очередь, палестинское движение ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибло 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.