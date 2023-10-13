Путин заявил о готовности РФ при возможности организовать вывоз россиян из Израиля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать вывоз своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта, как только появится возможность. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 13 октября, в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию и мероприятий саммита СНГ.

«Мы готовы в любой момент — когда будут условия для этого. Но там же бомбардировки идут каждый день. Если из Израиля кто-то хочет выехать, пожалуйста. Мы сделаем это в любую секунду», — сказал российский лидер.

Он отметил, что россияне, желающие срочно покинуть Израиль, должны обратиться в российское посольство.

«Если есть хоть один человек, который срочно хочет покинуть эти территории, мы готовы помочь», — заявил Путин.

В ходе пресс-конференции президент России также призвал стороны конфликта «думать о гражданском населении», несмотря на эскалацию ситуации.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент точной информации о погибших и пострадавших в Израиле и Палестине россиянах нет. Однако МИД РФ работает над получением этих сведений, а российские дипломаты находятся на месте событий, подчеркнул Песков.

При этом, по информации посольства РФ в Тель-Авиве, по состоянию на 14:00 13 октября в представленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан, а за день до этого, 12 октября, МИД России официально подтвердил гибель четырех граждан РФ.

Кроме того, 13 октября представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило, что даты и маршруты эвакуации россиян и граждан Содружества Независимых Государств (СНГ) из сектора Газа прорабатываются. Число заявок в списках на эвакуацию превысило 550, из них около 400 получено от граждан России.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Израильская сторона в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа, а позднее объявила о старте операции «Железные мечи».