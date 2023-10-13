Президент Палестины заявил о гуманитарной катастрофе в секторе Газа

В секторе Газа сложилась настоящая гуманитарная катастрофа из-за приостановки работы социальных служб. Об этом 13 октября заявил президент Палестины Махмуд Аббас, призвав немедленно открыть гуманитарные коридоры в прибрежный анклав.

Заявление прозвучало на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании.

«Необходимо немедленно открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа для поставки медицинских товаров. Нужно срочно остановить израильскую агрессию против нашего народа», — цитирует его агентство Wafa.

Он также попросил защитить палестинцев и полностью запретить их перемещение из сектора Газа.

Ранее 13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отправить первую партию гуманитарной помощи для сектора Газа через Египет. Самолеты уже находятся в пути. Гуманитарный груз должен быть доставлен через КПП «Рафиах», находящийся на границе Египта с сектором Газа.

Представитель министерства здравоохранения в Газе Ашраф Кудра 12 октября заявил, что система здравоохранения в секторе Газа находится на грани коллапса из-за числа пострадавших от ударов израильских сил. По его словам, отделения интенсивной терапии больше не могут принимать новых пациентов, а рост числа раненых превышает возможности действующих операционных залов.

До этого, 10 октября, Аббас призвал мир срочно вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке. Ответственность за блокаду сектора Газа он возложил на власти Израиля. Аббас сообщил, что жители региона отрезаны от основных ресурсов, в том числе электричества, воды и еды. И подчеркнул, что Палестина не останется в одиночестве перед лицом «израильской агрессии».

12 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Египет прорабатывают вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. До этого, 10 октября, Захарова также заявила, что эвакуация россиян, которые проживают в Палестине, находится на стадии проработки.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших палестинцев достигло 1,1 тыс. человек, пострадало более 5 тыс. В Израиле погибло 1,3 тыс. человек, еще 3,7 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.