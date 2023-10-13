Турция направила гумпомощь в сектор Газа через Египет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отправить первую партию гуманитарной помощи для сектора Газа, она будет направлена через Египет. Об этом 13 октября сообщает телеканал Ahaber.

Отмечается, что самолеты с гуманитарной помощью уже находятся в пути. Она должна быть доставлена через КПП «Рафиах», находящийся на границе Египта с сектором Газа.

Ранее в этот же день Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 12 октября обратилось к мировому сообществу с призывом собрать $294 млн, для того чтобы удовлетворить основные гуманитарные потребности палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В УКГВ отметили, что в настоящий момент примерно 1,26 млн жителей Газы и Западного берега реки Иордан испытывают «самые острые нужды».

12 октября представитель министерства здравоохранения в Газе Ашраф Кудра заявил, что система здравоохранения в секторе Газа находится на грани коллапса из-за числа пострадавших от ударов израильских сил. По его словам, отделения интенсивной терапии больше не могут принимать новых пациентов, а рост числа раненых превышает возможности действующих операционных залов.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. С другой стороны, число жертв атак израильских сил по сектору Газа возросло до 1537, ранения получили 6612 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.